Bunuh Diri Pertama Piala Dunia 2026 Terjadi di Amerika
jpnn.com - LOS ANGELES - Kejadian menyedihkan, memalukan, tetapi menyenangkan itu akhirnya terjadi di Piala Dunia 2026.
Own goal. Gol bunuh diri.
Setelah tiga pertandingan Piala Dunia 2026 berlalu di Meksiko dan Kanada, bunuh diri itu lahir di Amerika Serikat, pada laga Amerika Serikat vs Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, Sabtu (13/6) pagi WIB.
Menyedihkan dan memalukan buat Paraguay, tetapi menyenangkan buat USA.
Pada babak pertama, menit ke-7, pemain AS Weston McKennie memberikan umpan ke kotak penalti Paraguay.
Bek Paraguay Damian Bobadilla tak sengaja membelokkan bola.
Defleksi. Gol. AS 1, Paraguay 0.
Amerika Serikat unggul 3-0 di babak pertama setelah striker Folarin Balogun mencetak brace pada menit ke-31 dan 45+5. (fifa/jpnn)
Amerika Serikat unggul 3-0 di babak pertama melawan Paraguay, pada laga Grup D Piala Dunia 2026.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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