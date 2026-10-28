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Bunuh Ibu Kandung, Brigadir W Akan Dipecat dari Polri

Bunuh Ibu Kandung, Brigadir W Akan Dipecat dari Polri
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Kapolda Riau Irjen Arman Achdiat saat diwawancarai awak media terkait penanganan kasus Brigadir W. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, PEKANBARU - Anggota Polri yang bertugas di Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Riau Brigadir W (37) terancam dipecat setelah membunuh ibu kandungnya sendiri, Farida Hanum (64).

Insiden pembunuhan itu dilakukan Brigadir W di rumah orang tuanya di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, Selasa (28/10/2029).

Kapolda Riau Irjen Arman Achdiat menegaskan selain menjalani proses hukum pidana Brigadir W juga akan diproses melalui sidang kode etik profesi Polri.

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Sanksi terberat yang dapat dijatuhkan adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

“Untuk statusnya sebagai anggota Polri, akan kami proses melalui sidang etik dengan ancaman PTDH. Sementara itu, proses pidananya tetap berjalan dan selanjutnya bergantung pada putusan pengadilan,” kata Arman, Rabu (28/10).

Saat ini Brigadir W telah ditahan di Polda Riau untuk menjalani proses penyidikan.

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Namun, penyidik juga melakukan observasi kejiwaan terhadap yang bersangkutan guna memastikan kondisi mentalnya.

Arman menjelaskan Brigadir W memiliki riwayat gangguan kejiwaan berupa skizofrenia dan harus mengonsumsi obat secara rutin.

Pembunuhan dilakukan Brigadir W di rumah orang tuanya di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, Selasa (28/10/2029).

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