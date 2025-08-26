menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Bunuh Pacar di Indramayu, Oknum Polisi Bripda AMS Langsung PTDH

Bunuh Pacar di Indramayu, Oknum Polisi Bripda AMS Langsung PTDH

Bunuh Pacar di Indramayu, Oknum Polisi Bripda AMS Langsung PTDH
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tersangka kasus pembunuhan mahasiswi yakni pria berinisial AMS (mengenakan baju tahanan) saat dihadirkan dalam konferensi pers di Polres Indramayu, Jawa Barat, Selasa (26/8/2025). ANTARA/Fathnur Rohman.

jpnn.com - Pihak Kepolisian Resor (Polres) Indramayu, Jawa Barat, mengungkap kasus pembunuhan mahasiswi berinisial PA di daerah itu dilakukan oknum polisi Bripda AMS.

Bripda AMS yang telah ditetapkan sebagai tersangka, sudah diputus pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah peristiwa terjadi.

Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang menyebut peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Sabtu (9/8/2025) pagi, di sebuah rumah kos di Desa Singajaya, Indramayu.

Baca Juga:

Kasus pembunuhan itu itu terungkap setelah beberapa penghuni kos mencium bau dan melihat kepulan asap hitam dari kamar korban.

Ketika pintu kamar dibuka, korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi penuh luka bakar.

"Di kamar kos nomor sembilan, ditemukan seorang perempuan berinisial PA yang telah meninggal dunia dengan kondisi tubuh terbakar," kata AKBP Fajar.

Baca Juga:

Setelah menerima laporan, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta serangkaian penyelidikan.

Hasilnya, perbuatan pidana itu mengarah kepada AMS sebagai pelaku sekaligus kekasih korban.

Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang menyebut pembunuhan mahasiswi berinisiap PA melibatkan oknum polisi yang kini telah dipecat. Motifnya...

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI