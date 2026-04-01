Bupati Adi Arnawa: PNS Harus Banyak Belajar, Membaca dan Mendengar

jpnn.com - BADUNG - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyerahkan SK PNS bagi CPNS hasil seleksi pengadaan pegawai negeri sipil formasi tahun 2024 di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (31/3).

Pada kesempatan itu, Bupati Adi Arnawa menyerahkan sebanyak 580 SK PNS yang terdiri dari PNS Golongan II sebanyak 270 dan Golongan III 310 orang.

Bupati meminta para PNS yang baru dilantik agar terus mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas diri, baik kemampuan intelektualitas maupun kompetensi yang dilandasi integritas dan kedisiplinan.

“Kami minta PNS jangan berpikir rutinitas semata, harus banyak belajar, membaca dan mendengar. Siapkan diri dari sekarang,” katanya.

Dia berharap para PNS dapat menunjukkan kinerja terbaik, melakukan inovasi yang berdampak, meninggalkan ego sektoral serta memiliki wawasan yang luas.

“PNS harus mulai mengubah paradigma, mulai menjadi inisiator, tidak hanya menerima perintah dari atasan. Kalau itu bisa dilakukan, apa yang menjadi visi dan misi kami akan bisa terlaksana dengan baik," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Adi Arnawa juga melantik pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yaitu I Nyoman Rudiarta yang sebelumnya menjabat Kadis Pariwisata Badung dilantik sebagai Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badung.

Dia menjelaskan pelantikan bukan hanya acara seremonial, namun sebuah kepercayaan yang diberikan pimpinan.