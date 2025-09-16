Bupati Afni: Perusahaan Harus Ikut Bertanggung Jawab Dalam Pemeliharaan Jalan
jpnn.com - PEKANBARU - Bupati Siak Afni Zulkifli memberikan peringatan kepada perusahaan yang beroperasi di wilayah kabupaten tersebut.
Afni mengatakan bahwa perusahaan tidak boleh hanya mengejar keuntungan bisnis semata tanpa mempedulikan kondisi infrastrukur jalan yang setiap hari dilalui kendaraan operasional mereka.
Menurut Afni, banyak ruas jalan di Siak yang cepat mengalami kerusakan akibat tingginya intensitas kendaraan bertonase besar milik perusahaan.
Jika dibiarkan, katanya, hal ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.
“Perusahaan harus ikut bertanggung jawab dalam pemeliharaan jalan, karena kendaraan mereka juga yang merusaknya. Jangan hanya diam dan menyerahkan semua ke pemerintah,” kata Bupati Afni, Selasa (16/9).
Afni menyoroti ruas Simpang Minas–Tualang, jalur strategis yang kerap rusak akibat aktivitas kendaraan industri.
Dia berharap kejadian di Minas menjadi pelajaran bagi perusahaan agar lebih peduli terhadap dampak operasionalnya.
Bentuk kepedulian itu, katanya, bisa dilakukan dengan menjaga tonase kendaraan agar sesuai aturan, melakukan perawatan berkala, hingga menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) untuk perbaikan infrastruktur.
Bupati Afni Zulkifli meminta perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk peduli akan kondisi jalan di Siak.
