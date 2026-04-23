Bupati Alexander Wilyo Mengapresiasi Manajemen PT Mayawana Persada Selesaikan Konflik

jpnn.com - KETAPANG - Bupati Ketapang, Kalimantan Barat, Alexander Wilyo menekankan komitmennya dalam menjaga kedamaian dan keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat. Alex mengatakan Ketapang bukan sekadar wilayah administratif, tetapi "rumah besar bersama" yang dihuni oleh berbagai elemen.

"Mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga investor hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Jadi Ketapang ini adalah rumah besar kita bersama. Karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk saling menjaga," ujar Alex dalam keterangan yang dikutip pada Kamis (23/4).

Alex menuturkan bahwa sebagai pemimpin daerah,tanggung jawab yang diemban tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan stabilitas sosial tetap terjaga. "Satu di antara kunci utama dalam menjaga harmoni tersebut adalah melalui pendekatan musyawarah mufakat," ungkap Alex.

Hal tersebut dibuktikan Bupati Alexander Wilyo saat turun langsung menangani persoalan yang melibatkan tokoh adat Tarsisius Fendy dengan perusahaan PT Mayawana Persada.

"Beberapa waktu lalu, saya dihadapkan pada situasi yang memerlukan kehadiran dan sentuhan kepemimpinan. Ada sebuah persoalan yang melibatkan saudara kita, tokoh adat Tarsisius Fendy, dengan pihak PT Mayawana Persada," kata Alex.

Dia menambahkan bahwa jika konflik tersebut dibiarkan berlarut-larut, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pihak yang berselisih, tetapi juga masyarakat luas. "Saya sadar, jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, yang rugi bukanlah satu atau dua pihak, melainkan kita semua (masyarakat) Ketapang yang mendambakan kedamaian," ungkapnya.

Melalui proses mediasi yang dilakukan secara terbuka dan mengedepankan kekeluargaan, kedua belah pihak akhirnya sepakat menempuh jalur damai. Kesepakatan tersebut menjadi bukti bahwa musyawarah mufakat masih menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan.

Tidak lupa, Alex juga menyampaikan apresiasi kepada manajemen PT Mayawana Persada atas sikap kooperatif dan kesediaan untuk menyelesaikan persoalan secara damai.