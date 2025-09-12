Bupati Aner Maisini Raih Penghargaan, Berkomitmen Bangun Intan Jaya Lebih Baik

jpnn.com, JAKARTA - Bupati Intan Jaya, Aner Maisini dianugerahi penghargaan "Kepala Daerah Peduli Layanan Publik dan Keterbukaan Informasi Tahun 2025" dalam rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-14 Kompas TV yang mengangkat tema “Harmoni Indones14”.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta transparansi informasi kepada masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Ibu Rini Widyantini.

Aner menjelaskan penghargaan itu di persembahkan untuk seluruh masyarakat Intan Jaya.

"Terimakasih kepada seluruh OPD dan Staf yang telah telah bekerja keras dalam memberikan pelayanan terbaik dak keterbukaan informasi kepada masyarakat. Penghargaan ini menjadi kebanggaan milik bersama," kata Aner dikutip JPNN.com, Jumat (12/9).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan penghargaan ini menjadi simbol bahwa dari tanah ujung timur Indonesia, Intan Jaya mampu bersuara, mampu berkarya, dan mampu memberi teladan.

"Ini adalah bukti bahwa kerja keras, integritas, dan pelayanan tulus akan selalu menemukan jalannya untuk diakui bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga di panggung internasional," lanjutnya.

Dia mengaku akan semakin mengukuhkan diri sebagai membangun Intan Jaya sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.