JPNN.com » Daerah » Bupati Bandung Kaget Lihat Kebun Teh Pangalengan Beralih Jadi Kebun Sayur

Bupati Bandung Kaget Lihat Kebun Teh Pangalengan Beralih Jadi Kebun Sayur

Lahan kebun teh yang sudah beralih fungsi jadi kebun sayur di Blok Pahlawan, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Sabtu (29/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Alih fungsi lahan kebun teh menjadi kebun sayur di wilayah Pangalengan mendapat perhatian khusus dari Bupati Bandung Dadang Supriatna.

Kemarin, Sabtu (29/11), dia mendatangi lokasi kebun bersama Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Aldi Subartono

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu sempat bertanya kepada warga dan petani yang terancam pekerjaannya karena pembabatan lahan yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab. 

Adapun lahan kebun teh tersebut milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2. 

Ada pihak yang memiliki modal besar dan menggerakkan orang untuk menebang tanaman teh, lalu mengalihkannya menjadi lahan pertanian kentang.

Pihak tersebut juga disebut siap membeli seluruh hasil panen kentang.

Ada yang menarik saat para pejabat itu mengunjungi area lahan yang sudah beralih fungsi.

Saat Bupati tiba di Blok Pahlawan, Pangalengan, Kabupaten Bandung, di sana lahan yang seharusnya kebun teh sudah beralih fungsi menjadi kebun sayur wortel.

Momen Bupati Bandung Dadang Supriatna pergoki alih fungsi lahan kebun teh jadi kebun sayur di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Minta polisi usut tuntas.

