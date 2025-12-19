menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Bupati Bekasi Kena OTT, Andreas PDIP Singgung Pesan Megawati Terkait Antikorupsi

Bupati Bekasi Kena OTT, Andreas PDIP Singgung Pesan Megawati Terkait Antikorupsi

Bupati Bekasi Kena OTT, Andreas PDIP Singgung Pesan Megawati Terkait Antikorupsi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira. Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyebutkan ketum partainya Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan kader untuk tidak korupsi saat menjabat di level eksekutif atau legislatif. 

Hal demikian dikatakan Andreas demi menanggapi kabar Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang tertangkap dalam OTT KPK.

"Partai pun oleh Ketua Umum, maupun pimpinan lainnya sudah berkali-kali mengingatkan kader-kadernya untuk tidak melakukan tindakan koruptif dalam menjalankan tugas pemerintahan," kata Andreas melalui layanan pesan, Jumat (19/12).

Baca Juga:

Namun, kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu, masih saja terjadi aksi korupsi dilakukan kader setelah sering diingatkan pimpinan partai.

"Ya, yang pasti partai tidak pernah mengajarkan kadernya untuk korupsi," katanya.

Andreas mengatakan PDIP bakal terus melakukan pendidikan antikorupsi bagi kader meski ada kejadian penangkapan anggota partai.

Baca Juga:

"Partai tidak akan menyerah untuk tetap mendidik kader-kadernya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan koruptif," ungkapnya.

Sebelumnya, KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang juga kader PDIP, dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyebut ketum partainya Megawati Soekarnoputri selalu berpesan tentang antikorupsi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI