Bupati Bekasi Kena OTT, Andreas PDIP Singgung Pesan Megawati Terkait Antikorupsi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyebutkan ketum partainya Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan kader untuk tidak korupsi saat menjabat di level eksekutif atau legislatif.

Hal demikian dikatakan Andreas demi menanggapi kabar Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang tertangkap dalam OTT KPK.

"Partai pun oleh Ketua Umum, maupun pimpinan lainnya sudah berkali-kali mengingatkan kader-kadernya untuk tidak melakukan tindakan koruptif dalam menjalankan tugas pemerintahan," kata Andreas melalui layanan pesan, Jumat (19/12).

Namun, kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu, masih saja terjadi aksi korupsi dilakukan kader setelah sering diingatkan pimpinan partai.

"Ya, yang pasti partai tidak pernah mengajarkan kadernya untuk korupsi," katanya.

Andreas mengatakan PDIP bakal terus melakukan pendidikan antikorupsi bagi kader meski ada kejadian penangkapan anggota partai.

"Partai tidak akan menyerah untuk tetap mendidik kader-kadernya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan koruptif," ungkapnya.

Sebelumnya, KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang juga kader PDIP, dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat.