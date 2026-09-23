menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Bupati Bolmong Utara Tertangkap OTT KPK, PDIP Cabut Dukungan

Bupati Bolmong Utara Tertangkap OTT KPK, PDIP Cabut Dukungan

Bupati Bolmong Utara Tertangkap OTT KPK, PDIP Cabut Dukungan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena berusaha menutupi muka saat berada di mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/9/2026). ANTARA/Rio Feisal

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyebut partainya langsung mencabut status dukungan ke tokoh di luar partai yang melanggar aturan parpol, seperti kesusilaan dan korupsi.

Hal demikian dikatakan menyikapi kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Utara Sirajudin Lasena.

"Siapa pun kalau didukung atau dia kader maupun tidak kader, kalau didukung, kemudian melakukan pelanggaran disiplin organisasi, terutama soal korupsi atau membuat pelanggaran etik disiplin seperti masalah asusila dan seterusnya, ya, kami cabut dukungan," kata Komarudin melalui layanan pesan dikutip Rabu (23/9).

Baca Juga:

Diketahui, Sirajudin bersama Mohammad Aditya Pontoh menjadi kandidat yang diusung PDIP dan PPP pada Pilkada Bolmong Utara 2024.

Komarudin mengatakan Sirajudin bukan kader PDIP dan tak ada komunikasi ke partai setelah yang bersangkutan terpilih.

"Setelah terpilih sudah tidak ada komunikasi," ujarnya.

Baca Juga:

Namun, Bung Komar-sapaan Komarudin menyebutkan PDIP otomatis mencabut dukungan ketika ada figur yang melanggar ketentuan partai

"Kalau anggota, ya, kami pecat, tetapi kalau dia tidak beranggota partai, hanya kita mengusung, kami cabut dukungan," katanya.

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyebut Sirajudin bukan kader partai berkelir merah dan tak ada komunikasi setelah yang bersangkutan terpilih.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI