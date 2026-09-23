Bupati Bolmong Utara Tertangkap OTT KPK, PDIP Cabut Dukungan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyebut partainya langsung mencabut status dukungan ke tokoh di luar partai yang melanggar aturan parpol, seperti kesusilaan dan korupsi.
Hal demikian dikatakan menyikapi kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Utara Sirajudin Lasena.
"Siapa pun kalau didukung atau dia kader maupun tidak kader, kalau didukung, kemudian melakukan pelanggaran disiplin organisasi, terutama soal korupsi atau membuat pelanggaran etik disiplin seperti masalah asusila dan seterusnya, ya, kami cabut dukungan," kata Komarudin melalui layanan pesan dikutip Rabu (23/9).
Diketahui, Sirajudin bersama Mohammad Aditya Pontoh menjadi kandidat yang diusung PDIP dan PPP pada Pilkada Bolmong Utara 2024.
Komarudin mengatakan Sirajudin bukan kader PDIP dan tak ada komunikasi ke partai setelah yang bersangkutan terpilih.
"Setelah terpilih sudah tidak ada komunikasi," ujarnya.
Namun, Bung Komar-sapaan Komarudin menyebutkan PDIP otomatis mencabut dukungan ketika ada figur yang melanggar ketentuan partai
"Kalau anggota, ya, kami pecat, tetapi kalau dia tidak beranggota partai, hanya kita mengusung, kami cabut dukungan," katanya.
Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyebut Sirajudin bukan kader partai berkelir merah dan tak ada komunikasi setelah yang bersangkutan terpilih.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- NCBI: KPK Harus Bongkar Mafia Tanah
- Soal PT 5 Persen dan Syarat Pencapresan di RUU Pemilu, Ketua DPR: Belum Dibahas Resmi
- Soal Ambang Batas Parlemen, Deddy PDIP Ungkit Tujuan Pemilu, Singgung Angka 4-7
- OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara, KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta Rupiah di 3 Wilayah
- Deddy PDIP Menilai Partai Pengusung Kandidat Harus Dibatasi
- Said PDIP Usul Batas Atas Jumlah Partai yang Bisa Usung Capres-Cawapres