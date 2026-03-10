Bupati dan Wabup Rejang Lebong Ditangkap KPK, Sekda Iwan Jamin Pelayanan Publik Tetap Normal

jpnn.com, REJANG LEBONG - Roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabpaten Rejang Lebong tetap berjalan normal pasca-operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah setempat dan sejumlah pejabat dan pihak swasta pada Senin (9/3) sore.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Iwan Sumantri, kepada media di Rejang Lebong, Selasa.

"Kami memastikan roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana biasanya. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tetap melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik," kata Iwan.

Dia menjelaskan, bahwa adanya proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh menghambat kewajiban ASN dalam melayani masyarakat. Ia menjamin bahwa stabilitas birokrasi di lingkungan Pemkab Rejang Lebong tetap terjaga.

Terkait detail operasi senyap yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut, kata dia, dirinya belum mendapatkan laporan rinci mengenai kronologi maupun identitas pasti pejabat yang diamankan.

"Saya juga baru mendapat informasi tersebut setelah waktu sahur. Untuk lebih jelasnya, kita masih menunggu keterangan resmi dari pihak KPK," terangnya.

Dia meminta seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong agar tetap fokus bekerja dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang belum terverifikasi, sembari menunggu perkembangan informasi lebih lanjut.

Usai memberikan keterangan kepada awak media, Sekda Iwan Sumantri langsung menjalankan aktivitas kedinasan seperti biasa. Ia terpantau memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah kepala OPD di kantor bupati setempat untuk memastikan program kerja daerah tetap berjalan sesuai rencana.