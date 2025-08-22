Bupati Dony Pantau Jalan & Kebun Selada Ekspor di Margalaksana

jpnn.com - SUMEDANG - Keindahan alam Gunung Kareumbi menjadi latar perjalanan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir yang menempuh jarak sekitar 7,5 km dari Desa Margalaksana ke Cekdam Cinanggerang, Minggu (10/8).

Selain memonitor kondisi jalan, Bupati Dony juga meninjau perkembangan pengelolaan land bank atau bank tanah yang kini mulai produktif.

Lahan seluas 10 hektare milik Bank Tanah di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN itu sekarang disewa pengusaha dan ditanami selada merah untuk pasar ekspor ke Korea Selatan.

“Sekarang sudah mulai penanaman. Saat ini menyerap 20 tenaga kerja, dan ketika panen nanti bisa sampai 150 orang,” ujar Bupati Dony.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyapa warga saat memantau kondisi jalan, sekaligus melihat kebun selada ekspor di Margalaksana. Foto: Humas Pemkab Sumedang.

Mantan anggota DPRD Jawa Barat itu mengatakan, pengelolaan tanah secara produktif tersebut tidak hanya mencegah lahan terbengkalai, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja.

“Tanah yang produktif akan memberi manfaat besar. Pemkab akan terus mendukung, termasuk memastikan akses jalan menuju lokasi ini,” kata Bupati Dony. (jpnn)