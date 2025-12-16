Bupati Eka Putra Apresiasi Respons Cepat Pertamina Membantu Warga Tanah Datar Sumbar

jpnn.com, TANAH DATAR - PT Pertamina (Persero) terus konsisten mendukung percepatan pemulihan pascabencana di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra dan Aceh.

Relawan Pertamina Peduli terus menyalurkan bantuan kemanusiaan, terutama kebutuhan mendesak masyarakat.

Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan apresiasi kepada Pertamina atas kepedulian dan respons cepat perusahaan energi nasional tersebut dalam membantu warganya.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi dan bantuan yang diberikan oleh Pertamina Patra Niaga dalam rangka membantu masyarakat Tanah Datar yang terdampak bencana, khususnya dalam dukungan BBM yang telah disalurkan untuk Kabupaten Tanah Datar," kata Bupati Eka Putra.

Pertamina hadir di Tanah Datar, Sumatra Barat, menemani masyarakat terdampak bencana, sekaligus memberikan bantuan bahan makanan, bantuan energi, posko medis, hingga trauma healing, memberi semangat optimisme masyarakat untuk bangkit. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

Menurut Bupati Eka Putra, bantuan tersebut tentu sangat berarti dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar.

Bantuan yang diberikan saat ini mencakup kebutuhan mendesak seperti selimut, kasur harian, serta berbagai bahan pangan seperti beras, minyak goreng, mi instan, susu, sarden, dan air mineral.

Pertamina juga menyalurkan dukungan energi berupa LPG Bright Gas 12 kg untuk digunakan di posko pengungsian Jorong Marambi, guna menunjang aktivitas memasak pengungsi.