Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang Diperiksa Polisi Hari Ini

jpnn.com - Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang (HT) dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Mabes Polri.

Husniah Talenrang akan diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Kamis (besok) di Kortas Tipidkor, Jakarta," kata Kepala Sub-direktorat III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel AKBP Jufri saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (30/9/22026).

Untuk pemeriksaan lanjutan itu, penyidik telah melayangkan surat panggilan kepada Husniah.

"Sudah (dikirim surat panggilan)," ujar AKBP Jufri.

Husniah ditetapkan tersangka pada Jumat (25/9/2026) atas dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dan/atau gratifikasi secara berulang pada proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan izin lainnya di Kabupaten Gowa tahun 2025-2026, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dikonfirmasi secara terpisah, tim kuasa hukum Bupati Gowa, Adhi Bintang menyatakan kliennya siap memenuhi panggilan penyidik dan mendampinginya saat proses pemeriksaan di Kortas Tipidkor Mabes Polri, Jakarta.

"Klien kami kooperatif memenuhi panggilan penyidik meskipun itu di Jakarta dan klien kami siap memberikan keterangan di Kortas Tipidkor," tuturnya.