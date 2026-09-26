Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang Terlibat Pemerasan Rp 1,1 Miliar, Begini Kasusnya

jpnn.com - Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang (HT) ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, Jumat (25/9/2026).

Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri Brigjen Roberthus Yohannes De Deo Tresna Eka Trimana menyebut Bupati Gowa Husniah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan senilai Rp 1,1 miliar.

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"Bahwa yang kami tangani saat ini atau yang kami persangkakan kepada yang bersangkutan (HT-red) adalah terkait dengan tindak pidana pemerasan. Artinya, meminta dengan adanya unsur paksaan," kata De Deo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, ada empat klaster peristiwa dugaan pemerasan yang dilakukan oleh HT dengan nominal uang yang teridentifikasi atau terlacak sampai saat ini totalnya sebesar Rp 1,1 miliar.

Dia memerinci, Rp1,1 miliar itu berasal dari Rp 150 juta terkait dugaan pengurusan persetujuan kesesuaian kegiatan penataan ruang (PKKPR), lalu Rp 850 juta terkait dengan pendirian gerai Indomaret, dan Rp 100 juta terkait dengan kegiatan sponsorhip Beautiful Malino dengan dalih seolah-olah CSR.

"Dan permintaan penerimaan diskon atas kepemilikan rumah sebesar 70 persen. Itu sementara yang kami bisa telusuri atau bisa temukan dalam proses penyidikan," ungkapnya.

Adapun yang menjadi korban pemerasan dalam perkara ini adalah pengembang perumahan dan pihak Indomaret.