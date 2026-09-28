Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang Tersangka, Gubernur Sulsel Bilang Begini

jpnn.com - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman masih menunggu surat resmi dari kepolisian terkait penetapan tersangka Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang.

Dokumen dari polisi itu diperlukan Gubernur Andi Sudirman untuk ditindaklanjuti melalui surat ke Kemendagri.

"Laporan secara resmi dari (kepolisian belum ada), ini kan penetapan, belum konfirmasi ke kammi. Baru disampaikan sama Pak Kapolda. Makanya suratnya kami butuh," kata Andi di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (26/9/2026).

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Walakin, pihaknya belum memastikan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Gowa. Andi menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian, karena itu merupakan wewenangnya aparat.

Namun, pelayanan publik maupun layanan administrasi di Kabupaten Gowa tidak boleh terhambat apalagi terganggu.

Dikutip aturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan pada Pasal 83 Ayat (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal (2), Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

Dalam aturan ini, mekanisme pemberhentian sementara baru dapat diproses oleh Menteri Dalam Negeri apabila yang bersangkutan telah berstatus sebagai terdakwa dan perkaranya resmi teregister di Pengadilan setempat.