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Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang Tersangka Korupsi dan TPPU

Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang Tersangka Korupsi dan TPPU
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Korstastipidkor Bareskrim Polri menggelar konferensi pers penetapan tersangka kasus korupsi dan TPPU PBG di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Jumat (25/9/2026) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

jpnn.com - Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang (HT) ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, Jumat (25/9/2026).

Husniah dijerat dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan lainnya di wilayah Gowa, Sulawesi Selatan.

Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang Tersangka Korupsi dan TPPUBupati Gowa Husniah Talenrang di Kantor Bupati Gowa. ANTARA/HO- Humas

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Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri Brigjen Roberthus Yohannes De Deo Tresna Eka Trimana menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah serangkaian penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh tim.

Dalam rangkaian penyidikan itu tim telah memeriksa 30 saksi dan empat ahli. Lalu penggeledahan dan gelar perkara.

"Dalam forum gelar perkara tersebut, forum telah menyepakati penetapan Bupati Gowa saudari HT sebagai tersangka," kata Brigjen Roberthus.

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Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang sebelumnya sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Diketahui, kepolisian tengah menangani perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan/atau pungli dan/atau gratifikasi pada proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan lainnya di wilayah Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan tahun 2025–2026 dan TPPU.

Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang (HT) ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang atau TPPU oleh Kortas Tipidkor Polri.

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