Bupati Halmahera Barat Buka Gelaran Tarkam Kemenpora 2025, Meriah

jpnn.com, HALMAHERA BARAT - Bupati Halmahera Barat James Uang secara resmi membuka Kejuaraan Antar Kampung (Tarkam) Kemenpora 2025, Senin (13/10).

Pembukaan digelara di Lapangan Sasadu Lamo, Jailolo.

Sebanyak 750 peserta dari sembilan kecamatan di wilayah Halmahera Barat mengikuti Tarkam Kemenpora 2025 yang berlangsung selama tiga hari, mulai 13 hingga 15 Oktober 2025.

Kejuaraan Tarkam merupakan salah satu program unggulan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang bertujuan menumbuhkan semangat olahraga di tingkat masyarakat, serta mendorong terbentuknya gaya hidup aktif, sehat, dan bugar di seluruh daerah Indonesia.

Selama pelaksanaan, para peserta berkompetisi dalam empat cabang olahraga, yaitu bola voli, fun run 5K, gerak jalan, dan senam.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak hari pertama. Warga dari berbagai kecamatan datang ke Lapangan Sasadu Lamo untuk mendukung tim kebanggaannya, sekaligus menikmati suasana kebersamaan yang menjadi ciri khas kegiatan Tarkam.

Sebanyak sembilan kecamatan turut berpartisipasi, meliputi Kecamatan Jailolo, Jailolo Selatan, Jailolo Timur, Sahu, Ibu, Ibu Selatan, Loloda, Loloda Tengah, dan Tabaru.

Seluruh kontingen menampilkan semangat sportivitas dan kekompakan yang tinggi di setiap cabang yang dipertandingkan.