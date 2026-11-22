Bupati Humbahas: Tanpa Kolaborasi dengan Si Raja Oloan, Mustahil Berhasil dengan Baik
jpnn.com, JAKARTA - Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, menegaskan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tidak mungkin berhasil dengan baik tanpa berkolaborasi dengan marga-marga, khususnya Si Raja Oloan.
Oloan menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Keluarga Pomparan Si Raja Oloan (KP SRO) masa jabatan 2026-2030. Pelantikan berlangsung di Hotel Lumire Convention Centre, Atrium Senen, Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2026).
"Tanpa kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan marga-marga khususnya Si Raja Oloan mustahil akan berhasil dengan baik. Jadi, harus dikolaborasi," kata Oloan.
Oloan mengatakan marga Si Raja Oloan merupakan marga nomor kedua terbesar di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Oleh karena itu, Oloan menilai kolaborasi dengan Si Raja Oloan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.
Oloan berharap pelantikan DPP Si Raja Oloan di bawah kepemimpinan Mombang Sihite dapat membuat perubahan yang lebih baik.
"Kami berharap pelantikan DPP Si Raja Oloan di bawah kepemimpinan Mombang Sihite dapat membuat perubahan yang lebih baik," ujar Oloan.
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Bupati Oloan menegaskan pemerintah Kabupaten Humbahas tidak mungkin berhasil dengan baik tanpa berkolaborasi dengan marga-marga, khususnya Si Raja Oloan.
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