Bupati Karanganyar Tunda Pembangunan Bukit Doa Setelah Didemo Warga
jpnn.com, KARANGANYAR - Sebuah video viral menunjukkan sekelompok massa yang mengatasnamakan Forum Umat Islam Gondangrejo menolak pembangunan kompleks bukit doa (holy land) di Karanganyar.
Massa juga menyatakan dengan tegas proyek tersebut adalah "bencana akidah", dan secara terbuka mengajak umat Islam untuk menolak pembangunannya.
Adapun proyek pembangunan komplek Bukit Doa Holy Land di Desa Karangturi, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah itu terdiri dari gereja, area wisata rohani miniatur Jerusalem, sekolah teologi, dan panti asuhan.
Yayasan Keluarga Anugerah Surakarta sebagai pemilik dari proyek bukit doa menyatakan semua perizinan sudah lengkap, baik IMB gereja, areal wisata, dan sekolah teologi.
Namun, ironisnya Bupati Karanganyar menerbitkan SK bernomor 500.16.7/505/2025 untuk menunda pembangunan proyek bukit doa.
“Penundaan ini untuk menjaga kondusivitas dan mencegah terjadinya konflik sosial,” tulis bupati dalam surat keputusannya.
Hal tersebut memicu kemarahan warganet yang menganggap tindakan itu sebagai bentuk menyerah pada tekanan kelompok intoleran.
Warganet juga menyoroti penundaan tersebut sebagai pelanggaran konstitusi karena menghalangi hak beribadah bagi warga yang sudah memiliki izin resmi seperti gereja. (cuy/jpnn)
Pembangunan bukit doa di Karanganyar, Jawa Tengah sementara ditunda setelah didemo warga.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
