jpnn.com, BENGKULU - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu pada Kamis (18/12/2025) sore.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Kepahiang itu, Sultan menerima beberapa aspirasi dari tokoh masyarakat juga dari Bupati Kepahiang.

Bupati Kepahiang Zurdi Nata menyampaikan keluhan serius terkait kondisi jalan Desa Damar Kencana, Kecamatan Bermani Ilir, yang hingga kini belum tersentuh pembangunan selama bertahun-tahun.

“Jalan sepanjang kurang lebih 17 kilometer tersebut menjadi sorotan publik karena kondisinya yang rusak parah dan tidak dapat dilalui kendaraan roda empat,” ujar Zurdi.

Bahkan, lanjutnya, kondisi jalan tersebut beberapa kali viral di media sosial, lantaran warga terpaksa menggotong jenazah dan pasien sakit menggunakan tandu akibat sulitnya akses transportasi, khususnya mobil ambulans.

Selain itu, Bupati Zurdi tak lupa meminta bantuan Ketua DPD RI ke-6 itu untuk meminta Pemerintah segera membangun Sekolah Rakyat (SR) di daerahnya.

Menanggapi hal tersebut, Sultan Baktiar Najamudin menyatakan keprihatinanya dan menegaskan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius pada infrastructur dasar masyarakat di daerah.

"Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk program pembangunan manusia dan infrastruktur pendukungnya. Terutama bangunan fisik Sekolah dan akses jalan desa yang aman bagi masyarakat khususnya anak-anak di daerah," tegas Sultan.