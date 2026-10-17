Bupati Klaten Hamenang Jadi Koruptor Demi Bayar Utang Pilkada
jpnn.com - JAKARTA - Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo diduga menjadi koruptor lantaran punya utang Pilkada 2024.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Achmad Taufik Husein menjelaskan uang tersebut merupakan imbalan dari sejumlah penyedia barang dan jasa maupun kontraktor atas pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
“Sejak menjabat sebagai Bupati Klaten, HWI (Hamenang) diduga menerima fee (imbalan, red.) dari sejumlah penyedia atau kontraktor atas pengadaan di Kabupaten Klaten dengan nilai lebih dari Rp2 miliar,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10) malam.
Dia menjelaskan bahwa Hamenang memperoleh uang dari pihak swasta melalui ajudannya yang berinisial BSR sejumlah Rp240 juta, dan melalui Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Klaten Rizqan Iryawan sebesar Rp100 juta.
Adapun uang-uang tersebut diduga dipakai untuk keperluan pribadi Hamenang.
“Kemudian dari MAW melalui RZI (Rizqan) sebesar Rp1,9 miliar yang digunakan untuk keperluan pribadi bupati, di antaranya pembayaran utang pilkada dan kebutuhan operasional,” katanya.
MAW merupakan Muhammad Amin Wahyu Utomo selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.
KPK melakukan OTT dengan menangkap Bupati Klaten Hamenang, Ahmad Luthfi, dan 21 orang lainnya pada 15 Oktober 2026.
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