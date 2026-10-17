menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Bupati Klaten Hamenang Terima Uang Sebanyak Ini dari Pengusaha Tambang

Bupati Klaten Hamenang Terima Uang Sebanyak Ini dari Pengusaha Tambang

Bupati Klaten Hamenang Terima Uang Sebanyak Ini dari Pengusaha Tambang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menggunakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menerima uang Rp245 juta dari pengusaha tambang galian c di wilayah itu.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10) malam.

"Pada 2026, HWI (Hamenang) diduga menerima sejumlah uang dengan total sebesar Rp245 juta yang berasal dari paguyuban tambang uang diketuai oleh LEG selaku pihak swasta," kata Taufik.

Baca Juga:

Menurut Taufik, LEG memberikan uang tersebut melalui Hanaku Agni Sadewo selaku adik Hamenang.

"Penggunaan uangnya untuk beberapa kegiatan di Pemerintah Kabupaten Klaten," katanya.

Di sisi lain, KPK menduga pengusaha tambang galian c tersebut juga memberikan uang secara rutin kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) berinisial LA dengan nilai mencapai Rp2 miliar per bulan.

Baca Juga:

"Khusus yang ke LSM, KPK akan mengoordinasikan temuan tersebut dengan pihak APH (aparat penegak hukum), dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri, terkait dengan dugaan indikasi kegiatan pertambangannya," tuturnya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dengan menangkap Hamenang, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, dan 21 orang lainnya pada 15 Oktober 2026.

KPK menduga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menerima Rp245 juta dari pengusaha tambang galian c. Ada LSM juga terima bulanan mencapai Rp2 miliar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI