Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Ditangkap KPK di Makassar
jpnn.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Azis di Makassar, Sulawesi Selatan.
Bupati Kolaka Timur Abdul Azis ditangkap KPK setelah mengikuti Rakernas Partai NasDem, di Makassar.
"(Ditangkap) setelah selesai rakernas," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (8/8/2025).
Fitroh mengatakan Abdul Azis saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel.
Abdul Azis rencananya akan diboyong ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta sore nanti.
"Jam 15.00 WIB, insyaallah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta," ucapnya.
Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan hal yang sama dengan Fitroh.
"Benar, yang bersangkutan sudah diamankan oleh tim KPK. Perkiraan tiba di Jakarta siang atau sore ini," kata Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Bupati Kolaka Timur Abdul Azis ditangkap KPK di Makassar, setelah menghadiri Rakernas Partai NasDem. Ini masih terkait OTT KPK di Sultra.
