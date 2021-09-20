Bupati Kupang Diduga Lakukan Pemerkosaan, Ini Reaksi Habiburokhman

jpnn.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong Polda Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) mengusut tuntas kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan Bupati Kupang Yosef Lede (YL) secara objektif.

"Baru saja saya menelepon Kapolda NTT, saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan, di mana ada seorang bupati di kupang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun," kata Habiburokhman, di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

Legislator bidang penegakan hukum itu mengatakan laporan polisi yang telah disampaikan korban harus ditindaklanjuti dengan cepat.

Dia juga meminta polisi segera menangkap dan menahan YL bila sudah ditemukan bukti permulaan.

"Kelak, kalau terbukti tuduhan pemerkosaan tersebut, harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku," ucapnya.

Sebelumnya, Polda NTT menyatakan sedang menyelidiki laporan dugaan kekerasan seksual oleh Bupati Kupang YL setelah korban yang berusia 21 tahun melaporkan peristiwa tersebut ke polisi.

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Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra mengatakan laporan tersebut diterima pada Kamis (12/11) dan tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

Dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.