Bupati Kupang Diduga Perkosa Seorang Wanita, Menteri PPPA Mengecam

jpnn.com - Kasus dugaan pemerkosaan oleh Bupati Kupang Yosef Lede (YL) terhadap seorang wanita di sebuah rumah dinas, menyita perhatian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi.

Dalam pernyataannya pada Minggu (15//11/2026), Menteri Arifah mengecam dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan seorang kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut.

"Kekerasan seksual merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun," ujar Arifah.

Terlebih lagi, katanya, dalam kasus ini terdapat penyalahgunaan wewenang dan relasi kuasa yang tidak setara antara terduga pelaku dengan korban.

"Sehingga menempatkan korban dalam posisi sangat rentan," ujar Menteri Arifah Fauzi.

Dia menegaskan negara hadir dan tidak akan memberi ruang bagi pelaku kekerasan seksual, terlebih jika melibatkan pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan dalam melindungi masyarakat.

KemenPPPA pun akan mengawal proses hukum kasus ini. "Proses penegakan hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan bagi korban," kata Arifah.

KemenPPPA terus berkoordinasi dan memantau perkembangan penanganan kasus itu bersama UPTD PPA Provinsi NTT serta pihak-pihak terkait untuk memastikan korban memperoleh layanan pendampingan, perlindungan, dan pemenuhan hak sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.