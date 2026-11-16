Bupati Kupang Diduga Terlibat Pemerkosaan, Kombes Henry: Polisi Sudah Kumpulkan Bukti

jpnn.com - Pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) menyatakan tidak akan tebang pilih dalam penegakan hukum terkait laporan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang Yosef Lede (YL).

Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra mengatakan kepolisian memastikan penanganan perkara tersebut berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik.

"Teman-teman penyidik dalam hal ini Direktorat PPA dan PPO Polda NTT sudah mengumpulkan bukti dan alat bukti," ujar Kombes Henry, Minggu (15/2026).

Oleh karena itu, pihaknya memohon dukungan masyarakat untuk penegakan hukum demi keadilan, kepastian, dan manfaat hukum.

Henry menegaskan status atau jabatan pihak yang dilaporkan tidak akan memengaruhi proses penegakan hukum.

Penyidik menurutnya akan menangani perkara sesuai fakta hukum yang ditemukan selama proses penyidikan.

"Hal ini sesuai dengan tagline Polri Bersama Masyarakat, tentunya kami tidak akan tebang pilih dalam penegakan hukum sesuai dengan fakta-fakta hukum yang nantinya didapat oleh teman-teman penyidik," tuturnya.

Henry meminta masyarakat dan media massa ikut mengawal penanganan perkara tersebut serta memberikan waktu kepada penyidik untuk mengungkap kasus itu secara menyeluruh.