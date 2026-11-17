jpnn.com - Bupati Kupang Yosef Lede (YL) yang dilaporkan atas kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi RWM (21), bakal diperiksa polisi pada Rabu (18/11) besok.

Pemeriksaan dilakukan penyidik Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA dan PPO) Polda NTT.

"Kami jadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor pada Rabu besok di Mapolda," kata Direktur PPA dan PPO NTT Kombes Nova Irone Surentu di Kupang , Rabu pagi (17/11/2026).

Dia menyampaikan hal itu terkait perkembangan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan YL terhadap seorang mahasiswi di rumah jabatan Bupati Kupang.

Dugaan kekerasan seksual itu terjadi saat dua orang wanita berinisial EK dan LS mengantar RWM ke rumah jabatan Bupati Kupang untuk mendapatkan pekerjaan.

Namun, ketika RWM berada di rumah jabatan bupati itu, mahasiswi tersebut justru menjadi korban pemerkosaan.

Nova mengatakan surat pemanggilan terhadap Bupati Kupang telah dilakukan pada Selasa (17/11) dengan harapan agar Yosef Lede dapat mendatangi Polda NTT untuk diperiksa.

Sementara itu, dua orang saksi EK dan LS yang sempat dijadwalkan untuk diperiksa pada Senin (16/11) tetapi sampai Selasa (17/11) belum memenuhi panggilan, dijadwalkan kembali untuk memenuhi panggilan pada Rabu (18/11).