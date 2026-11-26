jpnn.com - Bupati Kupang Yosef Lede (YL) ditetapkan penyidik Polda NTT sebagai tersangka tersangka kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21).

Ysef Lede dijadikan tersangka dan langsung ditahan polisi setelah menjalani pemeriksaan pada Rabu (25/11) kemarin.

Kabid humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra menyebut seluruh langkah hukum ini dijalankan secara profesional dan akuntabel berdasarkan laporan polisi, hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), serta alat bukti yang sah guna menetapkan tersangka.

"Dan, melakukan penahanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," Kombes Henry Novika Chandra kepada wartawan di Kupang, Kamis dini hari (26/11/20026)

Sebelumnya, Bupati Kupang bersama empat kuasa hukumnya pada Rabu (25/11) pagi memenuhi panggilan penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT untuk menjalani pemeriksaan.

Pemeriksaan dimulai pukul 10.00 WITA dan baru selesai kurang lebih pukul 00.00 WITA waktu setempat.

Selepas diperiksa sebagai saksi, penyidik kemudian menetapkan Bupati YL sebagai tersangka dan dilanjutkan pemeriksaan sebagai tersangka.

Kombes Henry menjelaskan penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik bersama tim joint investigation menggelar perkara khusus dan menyimpulkan telah terpenuhinya kecukupan alat bukti untuk Bupati Kupang dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).