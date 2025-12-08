Bupati Mirwan MS Umrah Saat Bencana, Komisi II Singgung Proses Politik di DPRD Aceh Selatan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda atau Rifqi merasa yakin proses politik terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS akan berjalan di DPRD wilayah yang sama.

"Saya kira proses politik pasti akan berjalan," kata Rifqi saat menjawab pertanyaan awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12).

Diketahui, Mirwan MS menuai sorotan setelah kedapatan berangkat umrah ketika Aceh Selatan diterpa bencana banjir dan longsor.

Foto Mirwan MS bersama keluarga yang bepergian umrah menjadi heboh setelah diunggah akun Instagram penyedia layanan umrah.

Rifqi mengatakan proses politik akan dilakukan DPRD Aceh Selatan, karena Gerindra sebagai partai asal Mirwan MS sudah melayangkan pemecatan.

"Bayangkan, Partai Gerindra yang merupakan partai pengusung dan tempat asal dari beliau saja sudah mencopot, saya yakin pasti partai-partai politik juga memiliki sense of politics dan sense of humanity terkait dengan ini," ujar legislator fraksi NasDem itu.

Adapun, Gerindra memecat Mirwan MS dari posisi DPC Aceh Selatan setelah heboh foto umrah saat bencana.

Rifqi mengatakan proses politik Mirwan MS makin kuat ketika Kemendagri menyanksi si Bupati akibat berangkat umrah saat bencana.