Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK, Ada Kantor yang Disegel

jpnn.com - MUARA ENIM - Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (8/6).

Salah satu yang menjadi sasaran ialah Bupati Edison.

Pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto tak membantah kabar tersebut. Namun, dia belum memerinci perkara yang menjadi dasar operasi senyap tersebut.

"Benar (ada OTT di Muara Enim)," kata Fitroh.

Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga melakukan penyegelan di beberapa kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Salah satu kantor yang disebut-sebut turut disegel adalah kantor Dinas Pendidikan.

KPK juga belum mengungkap siapa saja pihak yang diamankan maupun kontruksi perkara yang sedang didalami. (mcr35/jpnn)



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