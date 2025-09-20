Bupati Muharram Buka Bimtek Penjamah Makanan MBG Provinsi Aceh

jpnn.com, ACEH BESAR - Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Provinsi Aceh menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung selama dua hari, pada 20–21 September 2025.

Acara pembukaan dipusatkan di The Pade Hotel, Aceh Besar, dan secara serentak juga dilaksanakan di Kota Subulussalam, Kota Langsa, serta Kabupaten Bireuen.

Bimtek ini diikuti 650 penjamah makanan yang bekerja pada dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aceh.

Para peserta mendapatkan materi dari narasumber lintas sektor, mulai dari BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, hingga Dinas Lingkungan Hidup, dengan fokus pada aspek higienitas, standar keamanan pangan, serta penyusunan menu bergizi.

Direktur Wilayah I Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran BGN Wahyu Widisetyanta dalam sambutannya menegaskan bahwa Bimtek ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat kesiapan SPPG di seluruh Aceh.

“Maraknya upaya sabotase terhadap Program MBG Presiden Prabowo harus diantisipasi. Melalui Bimtek ini, kami memastikan relawan dan penjamah makanan memiliki pedoman teknis yang jelas agar penyelenggaraan SPPG dapat terwujud di akhir tahun ini,” ujar Wahyu.

Menurutnya, BGN telah meningkatkan target penyiapan SPPG dari 5.000 menjadi 30.000 unit, guna menjangkau lebih dari 82,5 juta penerima manfaat Program MBG secara nasional.

Bupati Aceh Besar Muharram Idris yang hadir sekaligus membuka acara, menekankan pentingnya menjaga kualitas dan kelayakan makanan yang disajikan.