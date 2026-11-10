Bupati Nonaktif Rejang Lebong Divonis 5 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut

jpnn.com - KOTA BENGKULU - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan vonis lima tahun penjara, denda Rp200 juta subsider pidana kurungan selama 80 hari kepada Bupati nonaktif Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.

Majelis juga memberikan hukuman terhadap Fikri berupa pencabutan hak politik selama lima tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

"Terdakwa Fikri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi terkait pengondisian proyek atau fee ijon," kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu Fajar Pramono di Kota Bengkulu, Selasa (10/11).

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Hakim juga menjatuhkan vonis terhadap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Rejang Lebong Harry Eko Purnomo dengan hukuman empat tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Penasihat hukum Fikri, Dian Ozhari, menyayangkan putusan majelis hakim. Sebab, pembelaan yang telah disampaikan pihaknya, termasuk sikap kooperatif kliennya selama proses hukum dan pengembalian uang yang berkaitan dengan perkara, belum dipertimbangkan secara menyeluruh.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Muhammad Fikri Thobari dengan pidana lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

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Adapun Kepala PUPR PKP Kabupaten Rejang Lebong Hary Eko Purnomo dituntut pidana empat tahun dua bulan penjara serta denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Sebab, kedua terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.