Bupati Pati Sudewo Diperiksa di Kudus, Begini Alasan KPK

jpnn.com, JAKARTA - KPK menangkap Bupati Pati Sudewo. Dia sempat menjalani pemeriksaan di Kudus, Jawa Tengah, bukan di Pati.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan alasan pemeriksaan Sudewo di Kudus.

“Ini teknis strategi pemeriksaan saja oleh teman-teman di lapangan,” ujar Budi di KPK, Jakarta, Selasa.

Baca Juga: Info Terbaru OTT KPK terhadap Bupati Pati Sudewo

Ketika dikonfirmasi alasan KPK memeriksa Sudewo di Kudus karena mempertimbangkan desakan warga Pati kepada yang bersangkutan, Budi hanya menjelaskan bahwa pemilihan tempat tersebut dilakukan agar pemeriksaan berjalan dengan efektif.

“Tentu pemilihan tempat untuk melakukan pemeriksaan itu pertimbangan tim di lapangan, supaya pemeriksaan juga bisa berjalan atau berlangsung secara efektif, karena memang pihak-pihak yang dilakukan pemeriksaan itu ada beberapa,” jelasnya.

Sementara ketika dikonfirmasi penangkapan Sudewo terjadi di Pati atau Kudus, dia mengatakan bahwa hal tersebut akan disampaikan dalam konferensi pers.

Baca Juga: KPK Tangkap Bupati Pati Sudewo Dalam Rangkaian OTT

“Detail penangkapannya di mana, kronologinya seperti apa, nanti kami akan sampaikan dalam konferensi pers,” katanya memastikan.

Adapun saat ini Sudewo bersama tujuh orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh lembaga antirasuah.