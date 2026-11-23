jpnn.com, SEMARANG - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq.

Pada persidangan yang digelar Senin (23/11/2026), majelis hakim menyatakan Fadia terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengaturan proyek penyediaan tenaga alih daya (outsourcing) dan penerimaan gratifikasi selama periode 2021-2026.

Vonis yang dibacakan Rightmen Situmorang selaku ketua majelis hakim itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU yang meminta Fadia dihukum lima tahun penjara. Selain pidana badan, hakim menjatuhkan denda Rp200 juta yang jika tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 80 hari.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Fadia terbukti melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," kata hakim.

Pada dakwaan pertama, Fadia terbukti memerintahkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Pekalongan untuk memenangkan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) dalam pengadaan tenaga alih daya. PT RNB merupakan perusahaan yang didirikan oleh Fadia sendiri.

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Pada dakwaan kedua, Fadia terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah kepala OPD senilai sekitar Rp1,4 miliar. Jumlah itu lebih rendah dari hitungan penuntut umum yang mencapai Rp2,6 miliar.

Atas putusan tersebut, majelis hakim memberi kesempatan kepada Fadia untuk menempuh upaya hukum lanjutan jika tidak puas.