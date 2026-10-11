Bupati Pemalang Diminta Serius Tangani Dugaan Perundungan Berujung Kematian Siswa SD

jpnn.com - Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah (ORI Jateng) mendesak Pelaksana Tugas Bupati Pemalang serius menangani kasus dugaan perundungan yang berujung kematian seorang siswa SDN Kebondalem, Pemalang.

Kepala Perwakilan ORI Jateng Siti Farida mengatakan berdasarkan penjelasan yang diperoleh dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan keluarga korban, teridentifikasi adanya dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan di SD Negeri 01 Kebondalem.

"Dari penjelasan yang kami peroleh, baik dari pemerintah daerah, instansi terkait, maupun keluarga korban, teridentifikasi adanya dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan di SD Negeri 01 Kebondalem," kata dia, Sabtu (10/10/2026).

Siti menilai perlunya penanganan secara menyeluruh atas meninggalnya seorang peserta didik kelas II bernama Muhammad Hasbi Al Aqib agar bisa memberikan perhatian serius terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kabupaten Pemalang.

Atas temuan tersebut terdapat enam hal yang menjadi perhatian Ombudsman, yaitu Plt Bupati Pemalang diminta memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi standar pelayanan publik pada satuan pendidikan, baik jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama.

Kemudian memastikan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terkait dengan kasus tersebut sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya memperkuat kolaborasi dengan institusi terkait untuk mendukung pemulihan hak-hak korban dan keluarga korban, melakukan mitigasi secara menyeluruh guna mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah termasuk memperkuat mekanisme deteksi dini dan penanganan pengaduan.

Selain itu Ombudsman juga meminta Plt Bupati Pemalang melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kinerja Kelompok Kerja Sekolah Aman dan Nyaman agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan berjalan optimal.