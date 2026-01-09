Bupati Perpanjang Masa Tugas 258 PPPK Penuh Waktu, Ribuan Honorer Diminta Bersabar
jpnn.com - Bupati Lombok Timur Haerul Warisan membuktikan komitmennya memperpanjang masa kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Bupati Haerul juga telah menyerahkan surat keputusan (SK) perpanjangan masa kerja kepada 258 orang PPPK penuh waktu di daerahnya.
"Semua PPPK penuh waktu yang sudah mengabdi 5 tahun SK-nya diperpanjang, dan diserahkan hari ini," kata dia seusai penyerahan SK kepada ratusan PPPK di Lombok Timur, Kamis (8/1/2026).
Haerul menyampaikan bahwa para PPPK penuh waktu yang menerima SK sebanyak 258 orang tersebut berasal dari berbagai profesi, ada tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidikan.
"Ini merupakan bentuk komitmen saya, PPPK Penuh Waktu ini harus diperpanjang masa kerjanya," ujar Bupati Haerul.
Dia juga mengingatkan dengan adanya perpanjangan SK ini, PPPK penuh waktu diminta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat khusus tenaga medis.
Haerul mengatakan tugas yang diberikan ini merupakan amanah, sehingga dijalankan dengan baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Berikan pelayan yang baik kepada masyarakat dengan ramah dan santun, karena ASN merupakan pelayan masyarakat," ucapnya.
Bupati Lombok Timur Haerul Warisan sudah menyerahkan SK perpanjangan masa tugas bagi 258 PPPK penuh waktu. Honorer yang belum terima SK harap bersabar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Simalakama: Pertahankan Honorer Enggak Kuat Membayar, PHK Takut Keributan
- 5 Berita Terpopuler: Siap-Siap Penempatan Ulang PPPK, Alih Status ke PNS Batal? Honorer Non-database Sabar Dulu Ya!
- 2 ASN Menanggalkan Seragam PNS Lebih Cepat, Peringatan bagi PPPK
- Ketua Dewan Menyodorkan Solusi soal Sumber Gaji PPPK Paruh Waktu
- Kabar Gembira untuk PPPK Penuh Waktu, SK Sudah Diserahkan
- Prabowo Sebut Ada Negara yang Rela Berbuat Apa Saja Demi Menang di SEA Games Thailand