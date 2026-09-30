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Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Mengaku Terima Uang Fee Proyek Sebanyak Ini

Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Mengaku Terima Uang Fee Proyek Sebanyak Ini
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Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari (kiri) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Rejang Lebong Hary Eko Purnomo memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap "fee" proyek di Pengadilan Tipikor Bengkulu, Selasa (29/9/2026). ANTARA/Anggi Mayasari

jpnn.com - Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari mengakui menerima uang Rp550 juta.

Pengakuan disampaikan Fikri Thobari dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap "fee" proyek di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, Selasa (29/9/2026).

Fikri mengatakan uang tersebut diterimanya dari Daditama yang berasal dari Youki dan PT Cahaya Mas Cemerlang (CMC).

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Namun, Fikri menyebut "duit panas" sudah dikembalikannya melalui rekening penitipan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Untuk besarannya (fee) mencapai 10 hingga 15 persen. Untuk teknis penyerahannya, yang mengetahui Daditama dan Hari Eko. Yang terpenting jangan memaksa kontraktor menyerahkan 'fee'," kata Fikri.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam sidang meminta keterangan Fikri dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Rejang Lebong Hari Eko Purnomo yang sama-sama berstatus terdakwa dalam perkara tersebut.

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JPU KPK Bagus Dwi Ariyanto mengatakan agenda persidangan adalah pemeriksaan kedua terdakwa yang saling memberikan keterangan sebagai saksi.

"Hari ini kami kembali melakukan persidangan atas nama terdakwa Eko dan terdakwa Muhammad Fikri Thobari. Sesuai dengan agenda hari ini yaitu keterangan saksi dari kedua terdakwa," katanya.

Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari akhirnya mengakui menerima uang dari fee proyek. Begini ceritanya.

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