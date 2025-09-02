Bupati Rusdi ke ASN: Hindari Gaya Hidup Berlebihan & Pamer Kekayaan

jpnn.com - PASURUAN - Bupati Pasuruan, Jawa Timur, Rusdi Sutejo, menyampaikan peringatan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Rusdi mengingatkan para ASN di lingkup Pemkab Pasuruan untuk tidak memamerkan gaya hidup dan kekayaan.

Dia pun meminta para ASN lebih bijak dalam bermedia sosial.

"Kami minta para ASN untuk menghindari gaya hidup yang berlebihan plus ditambah pamer harta, jabatan dan kekayaan melalui jejaring media sosial," kata Rusdi saat memimpin apel pagi di wilayah Pemkab Pasuruan, Senin (1/9).

Rusdi mengatakan hal-hal yang menimbulkan kecemburuan sosial dapat dihindari dengan hanya mengabadikan hal positif tanpa perlu memamerkan gaya hidup.

Selain itu, untuk aktivitas pribadi yang ingin diunggah ke media sosial, Rusdi menekankan para ASN harus bisa mempertimbangkan secara matang agar tidak menjadi polemik di masyarakat.

Dia mencontohkan seperti kegiatan umrah yang dilaksanakan ASN yang mampu, sebaiknya tidak perlu diunggah secara berlebihan di media sosial.

"Cukup dinikmati dengan keluarga dan untuk dokumentasi pribadi saja," ungkap Rusdi.