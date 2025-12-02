Bupati Salim Bilang Prabowo Presiden Seumur Hidup, Sekjen Golkar: Itu Ekspresi Kegembiraan
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menyebut kader partainya yang juga Bupati Aceh Tenggara Muhammad Salim Fakhry hanya meluapkan ekspresi kegembiraan ketika menyebut Kepala Negara Prabowo Subianto sebagai presiden seumur hidup.
"Itu ekspresi kegembiraan saja karena didatangi presiden," kata Sarmuji melalui layanan pesan, Selasa (2/12).
Diketahui, Salim menyebut Prabowo sebagai presiden seumur hidup ketika kepala negara melaksanakan kunjungan ke Aceh.
Prabowo berada di Aceh untuk memantau proses evakuasi dan penyaluran bantuan terhadap warga terdampak banjir dan longsor.
Menurut Sarmuji, Salim hanya senang Prabowo sebagai Kepala Negara bersikap responsif menjawab keluhan warga.
"Saking gembiranya karena Presiden merespons cepat penanganan bencana, Bupati sampaikan seperti itu," ujar Ketua Fraksi Golkar di DPR RI itu.
Sarmuji pun menyambut positif respons Prabowo yang menggelengkan kepala ketika muncul dorongan memimpin lama sebagai Presiden RI.
"Itu menunjukkan bahwa Presiden tidak tergoda," katanya.
Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji membela Bupati Aceh Tenggara Muhammad Salim Fakhry yang bilang Prabowo presiden seumur hidup.
