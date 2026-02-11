Bupati se-Madura Kompak Dorong Pembentukan KEK Tembakau

jpnn.com, SURABAYA - Perjuangan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura memasuki tahap krusial.

Seluruh bupati di Pulau Madura menandatangani Surat Bersama yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, guna meminta pengajuan Madura sebagai KEK Tembakau kepada pemerintah pusat.

Dukungan kolektif tersebut menandai keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis tembakau, yang selama ini menjadi sektor utama penopang kehidupan masyarakat Madura.

Komitmen para bupati disampaikan kepada Tim Komunitas Muda Madura (KAMURA) melalui rangkaian audiensi yang berlangsung pada 5–9 Februari 2026 di empat kabupaten, yakni Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyatakan kesiapan daerahnya untuk terlibat aktif dalam pengembangan KEK.

“Kami siap mendukung dan melibatkan akademisi untuk mengawal perjuangan KEK Tembakau Madura hingga tingkat provinsi,” ujarnya dalam audiensi.

Dukungan serupa disampaikan Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman dan Bupati Sampang Slamet Junaidi.

Kholilurrahman menilai KEK dapat menjadi instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan, sementara Slamet menekankan pentingnya kekompakan seluruh kepala daerah di Madura.