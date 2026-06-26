Bupati Siak Afni Menerima Keluhan Masyarakat, Lantas Membangun Rumah Singgah Kesehatan

jpnn.com - SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau memulai pembangunan rumah singgah kesehatan bagi pasien dan keluarga pasien kurang mampu yang nantinya dapat digunakan secara gratis.

Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan pembangunan rumah singgah tersebut lahir dari kebutuhan yang selama ini banyak disampaikan masyarakat.

Terutama keluarga pasien yang harus mendampingi anggota keluarganya menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Siak.

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"Saya banyak menerima keluhan masyarakat, terutama pasien dari keluarga tidak mampu yang berobat ke Siak. Kesulitan mencari tempat menginap. Begitu juga keluarga yang mendampingi pasien berobat karena keterbatasan biaya," kata Afni saat melakukan peletakan batu pertama didampingi Wakil Bupati Syamsurizal, Kamis (25/6).

Pembangunan Rumah Singgah Kesehatan digagas melalui kolaborasi Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Amil Zakat Nasional, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Afni menegaskan pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi semua pihak.

Untuk itu, Afni mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari jajaran pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan hingga organisasi kemasyarakatan untuk memperkuat budaya wakaf melalui kesadaran dan gotong royong, sehingga makin banyak program sosial yang dapat diwujudkan untuk membantu masyarakat.

"Kami bukan meminta atau mengemis, tetapi kami mengajak dan mengedukasi kepada seluruh masyarakat termasuk dunia usaha. Insya Allah inilah nantinya yang bisa menjadi saksi kita di akhirat di tengah banyaknya dosa kita di dunia, Insya Allah berkah,“ ujar dia.