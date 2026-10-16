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Bupati Siak Afni Zulkifli Memecat 10 ASN

Bupati Siak Afni Zulkifli Memecat 10 ASN
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Bupati Siak Afni (tengah) secara simbolis memecat 10 ASN yang melakukan pelanggaran berat, di lapangan depan Istana Siak pada Kamis 15 Oktober 2026. Foto: Sumber JPNN

jpnn.com - SIAK - Bupati Siak Afni Zulkifli memberhentikan sepuluh aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melanggar disiplin selama Januari hingga Juli 2026.

Salah satu pelanggaran yang ditemukan ialah tidak masuk kerja hingga 174 hari, tetapi tetap menerima gaji.

Pemberhentian tersebut dilakukan secara simbolis dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Siak, Kamis (15/10/2026).

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Afni mengatakan bahwa tindakan tegas itu merupakan bentuk keseriusan Pemkab Siak dalam menegakkan disiplin ASN.

Menurutnya, perilaku aparatur yang tidak menjalankan kewajiban, tetapi tetap menerima gaji tidak boleh dibiarkan.

“Terdapat oknum ASN yang tercatat tidak masuk kerja hingga 174 hari, tetapi tetap menerima gaji. Tidak mungkin hal begini dibiarkan. Sangat rugi rakyat membayar gaji oknum ASN yang tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab,” kata Afni.

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Ia menegaskan, pemberhentian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap aparatur menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dari sepuluh ASN yang diberhentikan, lima orang tersangkut perkara pidana.

Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan bahwa tindakan tegas itu merupakan bentuk keseriusan pemkab menegakkan disiplin ASN.

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