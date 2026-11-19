jpnn.com, SIAK - Bupati Siak Afni Zulkifli menyampaikan apresiasi atas respons cepat Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo beserta jajaran dalam menangani penurunan badan jalan nasional di kawasan Simpang Obor, Desa Dosan, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Riau.

Ruas Jalan Nasional Simpang Siak Sri Indrapura–Mengkapan/Buton tersebut merupakan jalur strategis yang mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas perekonomian dan industri di Kabupaten Siak.

Penanganan jalan menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan daerah agar konektivitas wilayah tetap terjaga dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman.

“Kami mengucapkan terima kasih atas respons cepat Bapak Menteri PU beserta jajarannya. Berbagai upaya telah dilakukan Kementerian PU melalui BPJN Riau untuk memperbaiki jalan ini. Sepanjang 1,5 kilometer pada bagian depan sudah selesai dikerjakan. Namun, persoalan utama saat ini berada pada segmen sepanjang 150 meter yang kondisi tanahnya sangat labil,” ungkap Bupati Afni.

Pemerintah Kabupaten Siak juga terus berkoordinasi dengan Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau serta berbagai pihak terkait untuk mendukung percepatan penanganan.

Sinergi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi jangka panjang, mengurangi risiko kerusakan berulang, serta menjaga kelancaran aktivitas masyarakat dan angkutan logistik.

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Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa keselamatan dan kelancaran akses masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan jalan nasional, terutama pada ruas yang memiliki peran penting bagi konektivitas dan perekonomian daerah.

“Yang utama adalah memastikan akses masyarakat tetap terlayani. Jalan nasional merupakan jalur penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik sehingga harus segera ditangani apabila terjadi gangguan,” ujar Menteri Dody.