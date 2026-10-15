Bupati Siak Bilang Gaji PNS Lewat Kopdes Dampaknya Fatal, Ada soal Zakat

jpnn.com - JAKARTA – Bupati Siak Afni Zulkifli merespons rencana pemerintah menyalurkan gaji PNS dan pensiun melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Perkembangan terbaru, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan rencana penyaluran gaji PNS melalui kopdes/kelurahan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Bupati Siak Afni Z menyampaikan keberatan atas rencana pemerintah pusat tersebut, dengan alasan akan berdampak fatal bagi daerah.

“Mohon dipertimbangkan lagi pembayaran gaji ASN lewat Kopdes. Ada beberapa hal mendasar akan sangat berdampak fatal bagi daerah,” kata Afni kepada JPNN, Kamis (15/10).

Bupati Siak, Riau, bergelar doktor itu menyampaikan empat alasan keberatan.

Pertama, selama ini dari gaji ASN langsung dibayarkan Zakat 2,5 persen. Pemda menerapkan pemotongan otomatis (payroll) bekerja sama dengan BAZNAS.

“Dari sinilah salah satu sumber untuk mendukung kegiatan sosial di daerah terkait mustahik zakat sesuai ketentuan 8 asnaf,” kata Afni.

Jika gaji dibayarkan lewat Kopdes, lanjut Afni, maka dipastikan sulit bagi Pemda untuk mengajak ASN berzakat dengan kesadarannya sendiri.