Bupati Siak Desak Pemerintah Pusat Tinjau Ulang Izin PT SSL
jpnn.com, SIAK - Bupati Siak Afni angkat bicara terkait pertemuan singkat dengan pemilik saham PT SSL yang berlangsung tegang dan berujung deadlock.
Pertemuan yang sedianya digelar untuk mencari solusi damai antara masyarakat Kecamatan Siak dengan pihak perusahaan, hanya berlangsung sekitar 10 menit sebelum berakhir dengan ketegangan.
Afni menyebut sikap arogansi yang ditunjukkan pihak perusahaan tidak mencerminkan etika dan tata krama di Negeri Melayu.
“Kami datang dengan niat baik, mencari jalan damai, tetapi apa yang ditunjukkan sangat mengecewakan. Dikiranya semua bisa dibeli, termasuk marwah pemimpin dan masyarakat Negeri Bermarwah ini. Siak adalah Negeri Bertuan, kami punya martabat,” tegas Afni, Minggu (24/8/2025).
Dia menambahkan jalan damai yang telah diperjuangkan bersama masyarakat selama dua bulan terakhir mentok akibat sikap tidak kooperatif perusahaan.
Hal itu, menurutnya, harus menjadi catatan penting dalam menilai keberadaan PT SSL di Kabupaten Siak.
Afni mengaku juga telah berkoordinasi dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Siak.
Pihaknya berencana menyampaikan kronologi lengkap pertemuan dengan PT SSL kepada Datuk Arfan selaku pimpinan LAMR dalam waktu dekat.
