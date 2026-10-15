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Bupati Siak Menerima Penghargaan, Langsung Bersuara soal Gaji PNS Lewat Kopdes

Bupati Siak Menerima Penghargaan, Langsung Bersuara soal Gaji PNS Lewat Kopdes
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Bupati Siak Afni Zulkifli menerima penghargaan dalam ajang Grand Award BAZNAS RI Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, 15 Oktober. Foto: Humas Pemkab Siak

jpnn.com - JAKARTA — Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menerima penghargaan dalam ajang Grand Award BAZNAS RI Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, 15 Oktober.

Penghargaan tingkat nasional itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Bupati Siak dalam mendukung optimalisasi pengelolaan zakat di Negeri Istana.

Terdapat 15 kepala daerah di Indonesia yang menerima penghargaan. Afni Zulkifl menjadi satu-satunya bupati dari Riau yang menerima penghargaan tersebut.

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Bupati Siak Menerima Penghargaan, Langsung Bersuara soal Gaji PNS Lewat Kopdes

Bupati Siak Afni Zulkifli menerima penghargaan dalam ajang Grand Award BAZNAS RI Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, 15 Oktober. Foto: Humas Pemkab Siak

Penghargaan ini merupakan bagian dari upaya mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengoptimalkan potensi zakat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, memberdayakan ekonomi mustahik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

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Sebanyak 15 kepala daerah menerima penghargaan tersebut, terdiri atas lima gubernur, lima wali kota, dan lima bupati dari berbagai wilayah di Indonesia.

Pada kategori Bupati Pendukung Zakat Terbaik, Bupati Siak menerima penghargaan bersama Bupati Gresik, Bupati Sumedang, Bupati Banyumas, dan Bupati Barru.

Bupati Siak Afni Zulkifli menerima penghargaan, menyampaikan pernyataan soal rencana gaji PNS lewat kopdes.

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