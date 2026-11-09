Bupati Siak Pertanyakan 4 Hal Krusial terkait PPPK Paruh Waktu Naik Status, Khawatir soal Gaji
jpnn.com - JAKARTA - Seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu lintas profesi, tidak hanya guru, akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pengumuman tersebut dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi pemerintah dengan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11).
Bupati Siak Afni Zulkifli mengapresiasi kesepakatan pemerintah dan DPR RI tersebut.
“Pengumuman peralihan PPPK Paruh Waktu seluruhnya ke Penuh Waktu tentu menjadi kabar baik. Namun, seiring rencana tersebut, ada hal krusial yang perlu dijawab,” kata Bupati Afni kepada JPNN, Minggu (8/11).
Sejumlah hal krusial yang menurut Afni harus segera mendapat penjelasan dari pemerintah, yakni sebagai berikut:
Pertama, soal sumber anggaran gaji PPPK penuh waktu dan tunjangan kinerja (tukin) mereka.
“Peralihan ini sudah diumumkan oleh Pak Mensesneg. Masalahnya, tidak ada disebutkan siapa yang akan menanggung gaji dari seluruh PPPK Penuh Waktu ini nantinya? APBN-kah? Atau APBD? Lalu siapa yang akan menanggung tukin atau TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai)-nya, pusatkah atau daerah?,” tanya Afni.
Kedua, soal status PPPK penuh waktu.
Bupati Siak Afni Z menanggapi alih status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Ada 4 hal krusial belum jelas.
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