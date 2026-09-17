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Bupati Sikka Apresiasi Bantuan Semen dan Tandon Air dari Jokowi untuk Korban Gempa

Bupati Sikka Apresiasi Bantuan Semen dan Tandon Air dari Jokowi untuk Korban Gempa
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Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyambangi tenda pengungsi penyintas gempa di Pulau Palue, Kab. Sikka, NTT, Rabu (16/9/2026) malam. Foto: dok sumber

jpnn.com, SIKKA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyambangi tenda pengungsi penyintas gempa di Pulau Palue, Kab. Sikka, NTT, Rabu (16/9) malam.

Jokowi menanyakan kondisi kesehatan warga, juga tentang tenda sebagai tempat tinggal sementara.

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada sesepuh adat dan Jokowi.

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Juventus menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang sudah mengirim semen, seng, dan tandon air untuk membantu warga.

"Kita sudah cek, mana rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Pak Jokowi sudah mengirim semen, mengirim seng, juga ribuan tandon air. Terima kasih banyak, Pak Jokowi,” kata Juventus

Juventus juga mengaku sudah mendata semua warga yang terdampak gempa.

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"Terima kasih Bapak Laki Mosa, terima kasih sudah terima Bapak Jokowi di sini. Kita punya tugas di sini. Saya sebagai bupati, sebagai pemerintah, sudah mendata semua,” ucap Juventus.

Jokowi didampingi putra bungsunya yang juga Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep dan Sekretaris Dewan Pembina DPP PSI Grace Natalie. (dil/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!

Juventus menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang sudah mengirim semen, seng, dan tandon air untuk membantu warga


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

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