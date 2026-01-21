Bupati Sudewo Kena OTT KPK, Ahmad Husein Siap-Siap Saja
jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan bakal memeriksa Ahmad Husein setelah Bupati Pati Sudewo terjaring operasi tangkap tangan terkait pemerasan dan telah ditetapkan jadi tersangka.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya mengenai kemungkinan penyidik memeriksa Ahmad Husein terkait dugaan aliran uang, yakni setelah Sudewo ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan.
"Nah itu juga kami tentu akan dalami," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026) malam.
Ahmad Husein merupakan salah satu pengunjuk rasa di Kabupaten Pati ketika ramai desakan pemakzulan Sudewo.
Namun, belakangan Husein memutuskan berdamai dengan Bupati Pati Sudewo.
Sebelumnya, pada 13 Agustus 2025, ribuan warga Pati berunjuk rasa untuk menuntut Sudewo mundur setelah berbicara mengenai kebijakan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Pada 27 Agustus 2025, Sudewo setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh KPK, mengaku tidak memberikan sesuatu kepada Ahmad Husein.
KPK tidak menutup kemungkinan bakal memeriksa Ahmad Husein soal aliran dana setelah Bupati Pati Sudewo kena OTT KPK dan berstatus tersangka pemerasan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPK Akui Sempat Kesulitan Menjerat Sudewo
- Terungkap Alasan KPK Periksa Bupati Pati Sudewo di Kudus, Ternyata
- Bupati Pati Sudewo: Saya Menganggap Saya Ini Dikorbankan
- Pati Madiun
- Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka, Perangkat Desa Jangan Takut, Laporkan Saja
- Bupati Pati Sudewo Singgung soal Lokasi OTT, Terkait Pilkada 2024